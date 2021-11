Lo spreco alimentare spiegato nelle scuole, ecco il Teatro Didattico “Scartoon”

Lo spettacolo di Teatro Didattico "Scartoon", prodotto dal Teatro delle Molliche in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo e patrocinato dal Comune di Corato, sarà rappresentato il giorno 12 novembre presso l'istituto scolastico "Cifarelli" per gli alunni delle classi terze.Lo spettacolo, inserito nel programma della manifestazione "Sognitudo 2030" nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), è stato rappresentato per più di 400 alunni delle Scuole Primarie che hanno aderito: "Battisti", "Cifarelli", "Fornelli", "Piccarreta", "Tattoli" nei giorni: 21, 27, 28, 29 ottobre e 12 novembre in doppia replica; e prevede un momento di formazione, con un rapporto empatico e divertente, sugli obiettivi 1, 2, 10,12 dell'Agenda 2030 dell'ONU.In linea con le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado; si suggerisce un percorso per prendersi cura della comunità e della casa comune.I principi di uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Il Teatro Didattico è un progetto sperimentale iniziato nel 2016 con un monitoraggio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari.E' una lezione in cui si mette in campo non solo il sapere contenutistico, ma la ricerca teatrale, negli aspetti più stravaganti e accattivanti che tanto piacciono ai bambini. L'attività proposta è la risultante dell'interazione tra due agenzie educative, ossia Scuola e Teatro, frutto dell'esperienza ventennale del Teatro delle Molliche all'interno delle scuole con il Teatro Scolastico. Il carattere innovativo di questo progetto è insito nella teatralizzazione della didattica, ovvero nell'applicare il linguaggio teatrale come supporto dell'apprendimento disciplinare, supporto modulato in base ai programmi ministeriali e alle indicazioni nazionali.Nello specifico, i contenuti di "Scartoon" riguardano lo spreco alimentare che è un tema sempre più importante a causa delle sue implicazioni economiche, ambientali e sociali. Lo spreco è legato a una "cultura dello scarto", che riguarda chiaramente i prodotti, ma sempre più anche le persone. Lo scopo è quello di approfondire la materia, favorire un atteggiamento critico al fine di essere capaci di interpretare diversi temi in maniera consapevole; evidenziare le cause e i comportamenti che portano allo spreco alimentare; ribadire la necessità che ci sia una vera inclusione sociale. Lo spettacolo si avvale di un sistema di linguaggi scenici ispirati ai cartoni animati, con un'esplosione di energia.