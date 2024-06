Tre coratini nella banda ANC "La Benemerita"

La banda si è esibita, il primo giugno scorso, presso il Teatro Comunale di Corato in occasione dell'evento "Una Vita per la Legalità" promosso dal rag. dott. Cataldo Strippoli e dall'associazione "Liberi per la legalità".La formazione, nata nel 2015 per volontà dei Soci Maresciallo Capo Tesoro Giuseppe e Carabiniere Fortarezza Marcello, è composta da diversi soci qualificati/laureati musicisti che hanno prestato servizio nell'Arma, alcuni sono anche in servizio attivo, e altri insegnanti di musica e tecnici del suono, tutti iscritti alle sezioni ANC del territorio italiano.Attualmente la compagine musicale è composta a pieno organico da 72 musicisti, tutti con esperienze maturate in numerosi concerti in Italia ed all'estero, alcuni anche al seguito di famose orchestre. Da gennaio 2021 la presidenza del Gruppo Musicale Banda ANC Ispettorato Regione Puglia è stato affidata al Col. Dr. Cav. Michele Miulli.La banda è diretta da Maestro Luogotenente carica speciale Domenico Principe nato a Corato intraprende giovanissimo lo studio della tromba sotto la guida del maestro Raffaele Miglietta nel 1973; all'età di 17 anni entra a far parte della prestigiosa banda dell'arma dei carabinieri dove per ben 47 anni ricopre il ruolo di prima tromba in sib ; nel corso della sua lunghissima carriera ha presenziato a concerti in Italia e all'estero, nei più prestigiosi teatri.La sua carriera lo ha visto anche impegnato con alcune importanti orchestre sinfoniche, attualmente collabora con la banda della Gendarmeria del Vaticano e con la banda dell'ANC benemerita Puglia che vediamo qui esibirsi in teatro.Nell'Anno 2006 il presidente della Repubblica gli ha conferito la nomina di Cavaliere della Repubblica.