Le operatrici volontarie del progetto "Up 2023" del Servizio Civile Universale del Comune di Corato promuovono un incontro per informare e sensibilizzare le persone anziane e fragili sui rischi delle truffe.L'incontro, organizzato con la preziosa collaborazione della Stazione dei Carabinieri di Corato, del centro anziani Ermes e dell'Associazione di Promozione Sociale Harambè, si terrà venerdì 31 gennaio dalle ore 18.30, presso il Centro anziani Ermes in via Canova n. 42, gestito dalla Cooperativa EOS.Durante l'incontro, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Corato, Luogotenente Francesco Dimiccoli, illustrerà le più comuni tipologie di truffe a danno delle persone anziane e più fragili, offrendo consigli e raccomandazioni per difendersi adeguatamente.La cittadinanza è invitata.Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato, sito in via Gravina n. 132 o chiamare al numero 080.9592412.