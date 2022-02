Trenta ragazzi alla volta di Auschwitz, parte il Treno della Memoria

Ieri la partenza in autobus

Ci sono anche trenta ragazzi di Corato tra i giovani saliti sul treno della Memoria per raggiungere da Auschwitz passando da Berlino e Cracovia.Ragazzi tra i 18 e i 30 anni che hanno aderito alla iniziativa del Comune di Corato, nell'ambito delle politiche giovanili.«È l'inizio di un percorso avviatosi con alcuni incontri propedeutici di preparazione alla partenza che hanno visto il contributo del Sindaco, del consigliere comunale prof. Eliseo Tambone e del dott. Gaetano Cialdella» si legge su un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Coraot.«È quanto mai significativo che questo pellegrinaggio laico, sui luoghi in cui è crollata la civiltà europea, avvenga in giorni così difficili, sagnati dalla grave crisi ucraina, i cui forti venti di guerra contrappongono Usa e Russia e ancora una volta schiacciano diritti e dignità degli uomini e delle donne» si legge ancora nel post.