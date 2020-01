Un dialogo sulla cultura ebraica con Rete Attiva Corato

Nell'ambito della ricorrenza della Giornata della Memoria, diverse associazioni coratine hanno elaborato un progetto comune che si è concretizzato in un programma articolato il cui fine è la riflessione attenta e consapevole sulla Shoah. Le iniziative, cominciate il 17 gennaio, si snoderanno fino al 31 gennaio.In quest'ottica Pro Loco, Presidio del Libro, Abracadanze, dell'Interassociativo Rete Attiva, e Fidapa BPW sez. di Corato, hanno organizzato, per lunedì 27 gennaio, un incontro sulla cultura ebraica che si svolgerà alle ore 18.30 nell'agorà dell'IIS "Oriani-Tandoi".Nella consapevolezza del valore educativo della letteratura come strumento per affrontare in modo critico la complessità del presente, si proporrà la lettura di brani significativi tratti da Elisa Springer, Primo Levi e Gabriele Nissim. Le letture, affidate ai Donatori di Voce, si alterneranno alla composizione al pianoforte di brani eseguiti da Sara Sasso, Carlotta D'Alessandro, Iole di Terlizzi e Stefania Marino guidate dal maestro Cinzia Falco dell'Associazione Musicale Domenico Sarro di Trani.Sarà data rilevanza alla conoscenza della storia e delle tradizioni ebraiche attraverso il dialogo, moderato dal giornalista Franco Tempesta, con due esponenti della cultura ebraica per apprezzarne il valore, ascoltando e partecipando alla narrazione di storie e tradizioni, e assistendo all'esibizione di danze tipiche.