Per la Giornata della Memoria 2024 conferenza-concerto dell'I.C.“Tattoli- -De Gasperi” 

L'evento è dedicato ai musicisti e agli artisti che hanno vissuto in prima persona il dramma della persecuzione razziale, della Shoah e dei campi di concentramento nazisti ponendo l'attenzione sulle diverse categorie dei perseguitati attraverso letture e musiche che ne rievocano la memoria. Per favorire una migliore comprensione delle tematiche trattate, l'evento sarà integrato da una puntuale guida all'ascolto dedicata ai giovanissimi studenti dell'istituto.In programma brani della tradizione della musica d'arte occidentale e brani tratti dal repertorio popolare si alterneranno a brani di autori che hanno composto le loro musiche proprio da deportati e prigionieri nei campi di concentramento.La conferenza-concerto vuole ampliare lo sguardo al rapporto tra musica e totalitarismi e introdurre, attraverso la musica, una ulteriore riflessione sulla urgenza della Pace per il pieno superamento delle discriminazioni razziali, politiche, etniche e culturali legate al conflitto della Seconda Guerra Mondiale e più in generale ai conflitti, tema quanto mai attuale nella nostra contemporaneità.La conferenza-concerto rientra nel progetto nazionale "PER CHI CREA" promosso dalla SIAE di cui l' I.C. "Tattoli- De Gasperi" è risultato vincitore proprio in partnership con l'Associazione Musicale AlterAzioni.L'evento rappresenta il primo momento del più ampio Modulo "Canto di Pace" che si completerà a fine maggio proprio con una produzione integrata che vedrà esibirsi insieme studenti del "Tattoli-De Gasperi" e i musicisti dell'associazione AlterAzioni.Protagonisti della conferenza-concerto "La Musica della Memoria chiede Pace" il Quartetto d'Archi "AlterAzioni" formato da Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Francesco Lisena alla viola e Donatella Milella al violoncello, voce recitante Vito Liturri, guida all'ascolto a cura di Clelia Sguera.Vista la rilevanza dell'evento per i contenuti che veicola la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, ha ritenuto di proporre l'iniziativa presso la Sala Verde del Comune di Corato.Sono previste due repliche nella giornata di lunedì 5 febbraio 2024 con inizio alle ore 9.00.L'evento, riservato agli studenti delle terze classi della Scuola Media Inferiore, prevede la possibilità di accesso libero anche al pubblico esterno, secondo la disponibilità dei posti.