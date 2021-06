È ufficiale: da lunedì la Puglia sarà in zona bianca

In serata l'ordinanza che porta in zona bianca circa il 50% dei cittadini italiani

La Puglia sarà in zona bianca dal prossimo lunedì. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro Speranza.«L'ordinanza che firmerò in serata è molto importante perché porta in zona bianca circa il 50% dei cittadini italiani. Da lunedì saranno in zona bianca Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento».«Siamo sulla strada giusta - aggiunge il ministro - L'incidenza in una settimana è di 26 casi, un numero molto basso rispetto a quelli che avevamo conosciuto, e siamo il secondo miglior paese dell'unione europea. L'rt si è stabilizzato a 0,68 e produce un effetto anche sull'altro punto fondamentale che ha a che fare con l'incidenza dell'epidemia sulle strutture sanitarie, che ad oggi si registra un 8% di occupazione».