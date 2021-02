"Un fiore per la vita", a Corato una vendita benefica per mamme in attesa in difficoltà

Il 7 febbraio si celebra la 43esima Giornata per la Vita, istituita dal consiglio permanente della CEI nel 1978 con la finalità di promuovere l'accoglienza della vita, in particolare della vita nascente.La celebrazione avviene ogni anno, la prima domenica di febbraio, e le numerose associazioni locali aderenti al MpV nazionale, accogliendo l'invito dei vescovi, si uniscono ad essi per organizzare momenti di preghiera ed eventi di sensibilizzazione su temi di bioetica.Da sempre impegnato nella promozione della cultura e della difesa della vita sin dal suo concepimento, il Centro di Aiuto alla Vita "Granello di Senape" ha organizzato per quest'anno una raccolta fondi sia su Gofoundme che sul territorio.L'associazione "Granello di senape" sarà infatti a Corato per una vendita benefica di primule il cui ricavato sarà destinato all'aiuto di donne in attesa che vivono situazioni di difficoltà. Il 7 febbraio sarà possibile contribuire agli intenti benefici dell'associazione acquistando una piantina al prezzo simbolico di 2 euro, all'esterno della Chiesa Maria SS. Incoronata, al termine di tutte le Messe domenicali."Granello di senape" ha sede a Ruvo di Puglia e si impegna in azioni di aiuto e assistenza, ascolto e supporto concreto a donne o coppie che si ritrovano ad affrontare gravidanze difficili o indesiderate, «perché la vita è un dono prezioso e va difeso da tutti prima di ogni altra cosa».