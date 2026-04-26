Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Pietro Zona
Elezioni 2026 a Corato, i candidati per Pietro Zona
Politica

Corato al voto, tutti i candidati consiglieri per Pietro Zona

Il candidato sindaco è alla guida di un'ampia coalizione di otto liste di centrodestra

Corato - domenica 26 aprile 2026 11.40
Per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, Pietro Zona si presenta alla guida di una vasta coalizione di centrodestra composta da otto liste. La candidatura di Zona si caratterizza per una proposta politica orientata ai temi della sicurezza, dello sviluppo economico e della gestione efficiente dei servizi pubblici.

Partiti e liste civiche riunite sostengono la corsa per la fascia tricolore a supporto del candidato Zona.

Le liste a sostegno di Pietro Zona


Forza Italia
  • Vincenzo Berardi
  • Salah Bouhlal
  • Antonio Bove
  • Domenico Colucci
  • Michele Como
  • Annamaria De Astis
  • Valeria Di Bartolomeo
  • Cataldo Generoso
  • Annamaria La Fortezza
  • Valeria Labianca
  • Antonio Leo
  • Giusy Leone
  • Lorena Mangione
  • Adele Marchetti
  • Consiglia detta Lia Montaruli
  • Lorenzo Musci
  • Luigi Riccardi
  • Pietro detto Piero Rutigliano
  • Cataldo Salvato
  • Giuseppe detto Peppino Sannicandro
  • Francesco Sciscioli
  • Cataldo Soldano
  • Pasquale Tarricone
  • Carmen Roselli
Fratelli d'Italia
  • Vincenzo Abbatantuono
  • Salvatore Balducci
  • Mariateresa Cassa
  • Massimo Cifarelli
  • Rossana De Palma
  • Francesco detto Franco De Robertis
  • Antonio D'introno
  • Jose' detto Pino Gabriele
  • Irene Gargione
  • Luisiana Loiodice
  • Valentina detta Vale Loiodice
  • Cataldo detto Aldo Maldera
  • Sabino Marcone
  • Cataldo Mazzilli
  • Domenico detto Mimmo Mininno
  • Luigi Patruno
  • Gaetano Detto Nino Nesta
  • Angela Piccarreta
  • Noemi Emanuela Quatela
  • Giuseppe Sellitri
  • Davide Vito Stano
  • Annarita Tarricone
  • Francesco Tatoli
  • Stefano Torelli
Lega
- elenco in aggiornamento -

Noi Moderati – Popolari
- elenco in aggiornamento -

UDC
- elenco in aggiornamento -

Direzione Corato
- elenco in aggiornamento -

Polis
- elenco in aggiornamento -

Zona Comune
  • Amedeo Basile
  • Giovanni Bovino
  • Antonio Capogna
  • Francesco Caputo (detto Franco)
  • Annamaria De Feo
  • Fedelia De Venuto (detta Fedelia)
  • Lucia Di Bari
  • Patrizia Di Gioia
  • Giancarlo Lastella
  • Maria Leuci
  • Filomena Maldera (detta Flora)
  • Salvatore Mascoli
  • Vincenzo Mastrodonato (detto Enzo)
  • Leonardo Mazzilli
  • Ida Patruno
  • Riccardo Porro
  • Francesca Valentina Procaci
  • Luigi Quercia
  • Patrizia Rosito
  • Danuti Scaringella (detto Daniele)
  • Lucia Scarpa
  • Cataldo Strippoli
  • Viviana Tandoi
  • Angela Zitoli
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