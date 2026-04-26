Corato al voto, tutti i candidati consiglieri per Pietro Zona

Il candidato sindaco è alla guida di un'ampia coalizione di otto liste di centrodestra

Le liste a sostegno di Pietro Zona

Vincenzo Berardi

Salah Bouhlal

Antonio Bove

Domenico Colucci

Michele Como

Annamaria De Astis

Valeria Di Bartolomeo

Cataldo Generoso

Annamaria La Fortezza

Valeria Labianca

Antonio Leo

Giusy Leone

Lorena Mangione

Adele Marchetti

Consiglia detta Lia Montaruli

Lorenzo Musci

Luigi Riccardi

Pietro detto Piero Rutigliano

Cataldo Salvato

Giuseppe detto Peppino Sannicandro

Francesco Sciscioli

Cataldo Soldano

Pasquale Tarricone

Carmen Roselli

Vincenzo Abbatantuono

Salvatore Balducci

Mariateresa Cassa

Massimo Cifarelli

Rossana De Palma

Francesco detto Franco De Robertis

Antonio D'introno

Jose' detto Pino Gabriele

Irene Gargione

Luisiana Loiodice

Valentina detta Vale Loiodice

Cataldo detto Aldo Maldera

Sabino Marcone

Cataldo Mazzilli

Domenico detto Mimmo Mininno

Luigi Patruno

Gaetano Detto Nino Nesta

Angela Piccarreta

Noemi Emanuela Quatela

Giuseppe Sellitri

Davide Vito Stano

Annarita Tarricone

Francesco Tatoli

Stefano Torelli

Amedeo Basile

Giovanni Bovino

Antonio Capogna

Francesco Caputo (detto Franco)

Annamaria De Feo

Fedelia De Venuto (detta Fedelia)

Lucia Di Bari

Patrizia Di Gioia

Giancarlo Lastella

Maria Leuci

Filomena Maldera (detta Flora)

Salvatore Mascoli

Vincenzo Mastrodonato (detto Enzo)

Leonardo Mazzilli

Ida Patruno

Riccardo Porro

Francesca Valentina Procaci

Luigi Quercia

Patrizia Rosito

Danuti Scaringella (detto Daniele)

Lucia Scarpa

Cataldo Strippoli

Viviana Tandoi

Angela Zitoli

Per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, Pietro Zona si presenta alla guida di una vasta coalizione di centrodestra composta da otto liste. La candidatura di Zona si caratterizza per una proposta politica orientata ai temi della sicurezza, dello sviluppo economico e della gestione efficiente dei servizi pubblici.Partiti e liste civiche riunite sostengono la corsa per la fascia tricolore a supporto del candidato Zona.- elenco in aggiornamento -- elenco in aggiornamento -- elenco in aggiornamento -- elenco in aggiornamento -- elenco in aggiornamento -