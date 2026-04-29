Elezioni amministrative a Corato, domani la nomina degli scrutatori

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune di Corato, in pubblica adunanza, per domani 30 aprile, alle ore 10:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.La nomina avverrà tramite sorteggio.