Adriatica Industriale Virtus Corato
Adriatica Industriale Virtus Corato
Basket

Sconfitta per l'Adriatica Industriale Virtus Corato contro il forte Martina

Nonostante la sconfitta la squadra barese fa parte dei grandi della serie DR1

Corato - martedì 28 aprile 2026 11.32 Comunicato Stampa
Si ferma contro Martina in gara 2 di semifinale playoff il sogno promozione dell'Adriatica Industriale Virtus Corato. I baresi si arrendono 61-66 ad un Martina che si è mostrato più forte e che ha meritato il passaggio del turno. Per la Virtus solo applausi per una stagione ancora una volta eccellente per i risultati ottenuti.

Partenza della gara dimarca ospite con Imsandt a suonare subito la carica (2-8). Corato non ci sta e risponde prontamente con Casalini e Scaringella (9-10) ma la gara si mantiene equilibrata. Primo vantaggio dei coratini con il canestro da 3 di Liso (16-14) ma i martinesi rispondono e tornano avanti nel finale di quarto con ragusa e Valzani (20-23) Secondo quarto che vede partire fortissimo Corato.

Break di 7-0 firmato Amendolagine, Piarulli e Cuomo e nuovo vantaggio sul 27-25. Martina però reagisce e torna avanti ribaltando il parziale. La gara non offre un attimo di respiro. La tripla di Capasso riporta il match in parità a quota 31. Finale di quarto ancora di marca coratina con i canestri di Casalini e la seconda tripla di Capasso che spingono ancora la Virtus all'intervallo avanti 36-32. Terzo quarto con i coratini che provano la fuga con i canestri di Mazzilli ed Amendolagine volando sul 40-32.

Martina però non si fa intimorire e tiene bene il campo rispondendo con Imsandt e Masciulli, con un passato cestistico proprio a Corato. Sul 42-39 arriva il secondo tentativo di allungo coratino con la tripla di Liso ed il canestro di Casalini. La partita vive di allunghi da una parte e dall'altra con le due squadre che si rincorrono vicendevolmente. Martina quindi risponde nuovamente alla fuga coratina con Valzani ed ancora Masciulli.

Il quarto si chiude con i liberi di Scaringella ed ancora Masciulli che portano il parziale sul 49-47. Ultimo quarto che si apre con la tripla di Imsandt che porta avanti Martina e che cambia l'inerzia della gara. Corato non riuscirà più a sopravanzare gli ospiti, pur giocando alla pari e dando vita ad un match intenso e spettacolare. Cuomo ci prova ma Liaci e Pazzarelli spingono i martinesi al 52-59. Liso e Mazzilli provano a rianimare la Virtus e riaccendere il PalaLosito, la tripla di Cuomo a dare una nuova scossa ai locali.

I viaggianti però sono squadra solida ed esperta. Birindelli e Pazzarelli non tremano e trovano canestri importanti e decisivi. Corato ci prova con Scaringella ma è Valzani a chiudere definitivamente i giochi. Alla Virtus resta l'enorme prova, con i meritati applausi del suo pubblico per tutto quanto fatto durante questa entusiasmante cavalcata e la consapevolezza di essere ormai tra le grandi della serie DR1, fermata solo da una corazzata come Martina Franca a cui va il nostro "in bocca al lupo".

ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - NEWGEM BASKET MARTINA
61– 66 CORATO: Allegretti 2, Scaringella 7, Mazzilli 3, Liso 9, D'Introno, Amendolagine 10, Capasso 6, Cuomo 10, Eremita, Maldera, Casalini 12, Piarulli 2, D'Avanzo ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
MARTINA: Imsandt 16, Birindelli 2, Nardelli, Devito ne, Masciulli 13, Pazzarelli 10, Valzani 11, Ragusa 7, Sperti 1, Liaci 6, Fedele, Marangi ne. All. Leale
ARBITRI: Laterza di Mola di Bari (BA) e Francavilla di Barletta
PARZIALI: 20-23 36-32 49-47 61-66
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