Sconfitta per l'Adriatica Industriale Virtus Corato contro il forte Martina

Si ferma contro Martina in gara 2 di semifinale playoff il sogno promozione dell'Adriatica Industriale Virtus Corato. I baresi si arrendono 61-66 ad un Martina che si è mostrato più forte e che ha meritato il passaggio del turno. Per la Virtus solo applausi per una stagione ancora una volta eccellente per i risultati ottenuti.Partenza della gara dimarca ospite con Imsandt a suonare subito la carica (2-8). Corato non ci sta e risponde prontamente con Casalini e Scaringella (9-10) ma la gara si mantiene equilibrata. Primo vantaggio dei coratini con il canestro da 3 di Liso (16-14) ma i martinesi rispondono e tornano avanti nel finale di quarto con ragusa e Valzani (20-23) Secondo quarto che vede partire fortissimo Corato.Break di 7-0 firmato Amendolagine, Piarulli e Cuomo e nuovo vantaggio sul 27-25. Martina però reagisce e torna avanti ribaltando il parziale. La gara non offre un attimo di respiro. La tripla di Capasso riporta il match in parità a quota 31. Finale di quarto ancora di marca coratina con i canestri di Casalini e la seconda tripla di Capasso che spingono ancora la Virtus all'intervallo avanti 36-32. Terzo quarto con i coratini che provano la fuga con i canestri di Mazzilli ed Amendolagine volando sul 40-32.Martina però non si fa intimorire e tiene bene il campo rispondendo con Imsandt e Masciulli, con un passato cestistico proprio a Corato. Sul 42-39 arriva il secondo tentativo di allungo coratino con la tripla di Liso ed il canestro di Casalini. La partita vive di allunghi da una parte e dall'altra con le due squadre che si rincorrono vicendevolmente. Martina quindi risponde nuovamente alla fuga coratina con Valzani ed ancora Masciulli.Il quarto si chiude con i liberi di Scaringella ed ancora Masciulli che portano il parziale sul 49-47. Ultimo quarto che si apre con la tripla di Imsandt che porta avanti Martina e che cambia l'inerzia della gara. Corato non riuscirà più a sopravanzare gli ospiti, pur giocando alla pari e dando vita ad un match intenso e spettacolare. Cuomo ci prova ma Liaci e Pazzarelli spingono i martinesi al 52-59. Liso e Mazzilli provano a rianimare la Virtus e riaccendere il PalaLosito, la tripla di Cuomo a dare una nuova scossa ai locali.I viaggianti però sono squadra solida ed esperta. Birindelli e Pazzarelli non tremano e trovano canestri importanti e decisivi. Corato ci prova con Scaringella ma è Valzani a chiudere definitivamente i giochi. Alla Virtus resta l'enorme prova, con i meritati applausi del suo pubblico per tutto quanto fatto durante questa entusiasmante cavalcata e la consapevolezza di essere ormai tra le grandi della serie DR1, fermata solo da una corazzata come Martina Franca a cui va il nostro "in bocca al lupo".ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - NEWGEM BASKET MARTINA61– 66 CORATO: Allegretti 2, Scaringella 7, Mazzilli 3, Liso 9, D'Introno, Amendolagine 10, Capasso 6, Cuomo 10, Eremita, Maldera, Casalini 12, Piarulli 2, D'Avanzo ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaMARTINA: Imsandt 16, Birindelli 2, Nardelli, Devito ne, Masciulli 13, Pazzarelli 10, Valzani 11, Ragusa 7, Sperti 1, Liaci 6, Fedele, Marangi ne. All. LealeARBITRI: Laterza di Mola di Bari (BA) e Francavilla di BarlettaPARZIALI: 20-23 36-32 49-47 61-66