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Scuola e Lavoro

L’I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” ha accolto studenti dal Portogallo e Ungheria

Una settimana di arte, cultura e inclusione con Erasmus+

Corato - martedì 28 aprile 2026 6.40
Dal 20 al 24 aprile scorso l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" ha ospitato due delegazioni scolastiche europee nell'ambito del progetto Erasmus+ "DARE: Developing Art Education", inserito nel percorso di Accreditamento Erasmus dell'Istituto.
A Corato sono arrivati 27 ospiti stranieri tra studenti e docenti dell'Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco di Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, e del Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium di Budapest, in Ungheria, protagonisti di un'intensa settimana dedicata all'educazione artistica, allo scambio culturale e alla cittadinanza europea.

Le attività sono state coordinate dalla prof.ssa Silvia Valente, coordinatrice del progetto Erasmus+, insieme ad un team composto dalla prof.ssa Marilina Acella, dalla prof.ssa Giuseppina Stolfa, dalla prof.ssa Luciana Di Tommaso e dal prof. Vincenzo Antonio Gallo, che hanno curato l'organizzazione e la realizzazione dell'intera mobilità.

L'accoglienza ufficiale si è svolta lunedì 20 aprile nell'auditorium dell'Istituto, con il saluto del team del progetto Erasmus+ "DARE: Developing Art Education", del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Dopo la presentazione delle scuole partner, gli ospiti hanno visitato la scuola e sono stati ricevuti in Municipio dal Sindaco di Corato, il Prof. Corrado De Benedittis.
La giornata si è conclusa con una visita guidata del centro storico cittadino, curata dalla Pro Loco Quadratum, con particolare attenzione alle espressioni artistiche locali.
Tra i momenti più significativi della mobilità, la giornata del 21 aprile è stata dedicata alla scoperta del patrimonio pugliese. Gli studenti hanno visitato Alberobello partecipando all'attività "Symbol Detective", un laboratorio di osservazione e interpretazione dei simboli presenti sui tetti dei trulli.
Nel pomeriggio si sono trasferiti a Bari per una visita guidata tra i principali luoghi storici della città – dal centro antico alla Basilica di San Nicola – accompagnata dalla sfida creativa "Mini Art Critic Challenge", che ha coinvolto i ragazzi nell'analisi critica delle opere e degli spazi urbani.
Grande successo hanno riscosso anche i laboratori artistici ospitati nei locali dell'Istituto il 22 aprile sotto la guida dei professori Corsi e Fiore.
La fotografia e la gioielleria hanno permesso agli studenti internazionali di lavorare insieme, sperimentando tecniche diverse e condividendo idee, competenze e sensibilità creative.
Particolarmente suggestiva è stata anche la giornata del 23 aprile, dedicata a due gioielli del territorio: Castel del Monte e Trani.
Presso il celebre maniero federiciano gli studenti italiani hanno guidato i partner europei in un percorso tra storia, arte e matematica con l'attività "Geometry and Symmetry Hunt", perfettamente in linea con lo spirito interdisciplinare del progetto. A Trani, invece, i partecipanti hanno realizzato schizzi architettonici della Cattedrale affacciata sul mare, mettendo in pratica osservazione e creatività.
La settimana si è conclusa venerdì 24 aprile con ulteriori attività laboratoriali di audiovisivo e scultura con la Prof.ssa Di Bisceglie e il Prof. Rubini, seguite dalla presentazione finale dei lavori realizzati durante la mobilità. Nell'auditorium dell'Istituto si è tenuta la cerimonia conclusiva con la consegna degli attestati di partecipazione, momento simbolico di un'esperienza intensa e ricca di significato umano e formativo.
Ancora una volta l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" si è confermato scuola aperta all'Europa, capace di promuovere innovazione didattica, valorizzazione del patrimonio artistico e dialogo tra culture diverse. Il progetto "DARE: Developing Art Education" ha rappresentato un'importante occasione di crescita per tutti i partecipanti, consolidando il ruolo dell'Istituto come punto di riferimento per l'internazionalizzazione e la formazione dei cittadini europei di domani.
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