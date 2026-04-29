Boom di iscrizioni per il Concorso Euterpe: a Corato oltre mille giovani musicisti da sei regioni

Numeri da record per la, in programma dall'11 al 15 maggio presso l'Astoria Palace Ricevimenti di Corato. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Musicale Euterpe, conferma la propria crescita con 158 iscrizioni, pari a un incremento del 25% rispetto allo scorso anno, tanto da rendere necessaria la chiusura delle adesioni con due giorni di anticipo.Il dato più sorprendente arriva dalla sezione dedicata a orchestre e cori scolastici, che registra un vero e proprio boom: 17 orchestre provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Marche, Molise e Puglia, per un totale di circa mille giovani musicisti attesi in città.Un afflusso che trasforma Corato, per cinque giorni, in uno dei principali poli nazionali della formazione musicale giovanile. «Questi numeri raccontano più di qualsiasi parola», afferma il maestro, direttore artistico del concorso. «La venticinquesima edizione segna un traguardo simbolico, ma soprattutto testimonia la fiducia crescente delle scuole italiane nel progetto Euterpe. Il livello delle orchestre iscritte è altissimo e la risposta dei territori dimostra quanto la musica sia oggi uno strumento educativo fondamentale. Per noi è un onore accogliere così tanti ragazzi: il loro entusiasmo è la vera forza di questa manifestazione».In occasione dell'edizione celebrativa, tutte le orchestre riceveranno un video in alta risoluzione della propria esecuzione, un riconoscimento aggiuntivo pensato per valorizzare il lavoro svolto da studenti e docenti. Il concorso prevede inoltre borse di studio, buoni acquisto e strumenti musicali, premi destinati a sostenere il percorso formativo dei giovani talenti.La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Puglia e il contributo della Fondazione Cannillo, del Rotary Club di Corato e di alcune aziende del territorio. «Il nostro impegno resta quello di offrire un'esperienza seria, organizzata e di qualità. Dispiace che anche quest'anno Euterpe non abbia potuto contare sul sostegno del Comune di Corato, alla luce del valore artistico dell'iniziativa e della capacità di richiamare in città un numero così elevato di persone, generando così un indotto significativo per la città», aggiunge De Santis. «Euterpe è un luogo di incontro, non solo un concorso: qui i ragazzi imparano a confrontarsi, ad ascoltare, a crescere insieme. È questo il senso profondo della musica».Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario dettagliato delle audizioni, tutte aperte al pubblico. Corato si prepara così ad accogliere un'edizione che, già sulla carta, si annuncia come la più partecipata di sempre.