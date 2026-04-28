Festa di San Cataldo
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Vita di Città

Celebrazioni in onore di San Cataldo a Corato

Il programma completo

Corato - martedì 28 aprile 2026 10.52
La città di Corato si prepara a vivere un momento importante di fede e comunità in onore del suo Santo Patrono, San Cataldo. Il calendario delle celebrazioni prevede un percorso di preghiera che culminerà nella giornata di festa di domenica 10 maggio 2026.

IL PROGRAMMA

Novena (1-6 maggio 2026):
  • Ore 18:15: Santo Rosario
  • Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Luigi De Palma, seguita dalla Coroncina al Santo.
Triduo (7-9 maggio 2026):
  • Ore 18:15: Santo Rosario
  • Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Vito Martinelli, seguita dalla Coroncina al Santo.
La Festa di San Cataldo (10 maggio 2026)
Domenica 10 maggio è il fulcro delle celebrazioni, con due momenti principali:
  • Mattina: Dalle ore 09:00 alle 11:00 si terranno le Celebrazioni Eucaristiche con preghiera al Santo Patrono.
  • Sera: Alle ore 19:30 si svolgerà la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Celebrazioni in onore di San Cataldo 2026
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  • eventi
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