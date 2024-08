Una canzone intorno al mondo: Mario Rosini in concerto a Corato

La 56esima edizione de Il Pendìo mostra d'arte ospiterà il concerto "Una canzone intorno al mondo" di Mario Rosini che sarà accompagnato da Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria. L'appuntamento è per venerdì 23 agosto alle 20:30 in piazza Sedile.L'attività, con ingresso gratuito, è promossa dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio della Regione Puglia, Comune di Corato e UNPLI Puglia APS.In tutti gli ambiti musicali la " forma canzone" ha sempre primeggiato, e dunque il trio si avvale di questa forma per esprimere ogni dettaglio della propria musicalità. Con esposizioni tematiche che si evolvono in maniera sempre nuova ed imprevedibile , il trio si avvale di un interplay rodato e sempre in cerca di nuove soluzioni possibili. Il repertorio di questo progetto si avvale di composizioni che vertono verso stili appartenenti alla musica d autore Italiana ma con contaminazioni da tutto il mondo, avendo sempre come collante la parte melodica vocale e strumentale.