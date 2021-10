Vite in bicicletta, riflessioni sulla mobilità sostenibile con artisti e atleti

La Fondazione Vincenzo Casillo rinnova il sodalizio con la direzione artistica del regista teatrale Francesco Martinelli e aderisce al Festival riproponendo anche quest'anno la 2° Edizione di Sognitudo 2030, con l'intento di aumentare conoscenza e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, far circolare informazioni, condividere buone pratiche e stimolare nuove idee.La manifestazione è patrocinata dal Comune di Corato, in collaborazione con Teatro delle Molliche, Associazione Culturale FOS, Secop Lab, Arcadia Kinema, Associazione Musicale Fausto Zadra, Circolo Laudato Sì di Corato, Associazione Mobius Circle e Buoncampo.Il nome Sognitudo indica la misurazione del sogno: è una misura come la magnitudo per l'energia sprigionata da un evento sismico. Esprime il sogno di un'energia vitale che conduce al cambiamento.Pone l'attenzione su quanto accade nell'ambiente urbano ed extraurbano che ci circonda: la città, i cittadini e il territorio, sono i punti di partenza per un'analisi critica e consapevole.Oggi, 2 ottobre alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎 l'appuntamento è all'interno del Giardino della scuola "Cifarelli" a Corato con "Vite in bicicletta", riflessioni sulla mobilità sostenibile a cura dell'Associazione Culturale FOS e il viaggio di grandi artisti della vita "concatenati" da un sogno su due ruote.Intervengono:Filippo Tito - Ciclo MurgiaAgostino Picicco – scrittore e autore del libro "Concatenati: Vite in bicicletta"Tommaso Depalma - sindaco di Giovinazzo / responsabile della mobilità sostenibile della città metropolitanaMariangela Fiore - professoressa responsabile dei progetti PON sulla sostenibilitàVittorio Carrer - Campione d'Italia ciclocrossPerformance in bici degli alunni della Scuola SantarellaInterfaccia musicale a cura della CycleBand