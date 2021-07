sCool Food, un progetto per le scuole di Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Casillo

è un, alla cittadinanza globale, ai diritti umani e alla diversità culturale.È un programma ideato dalla Fondazione Monte dei Paschi che interpreta le varie dimensioni dell'educazione in una chiave che guarda allo sviluppo sostenibile, applicandole alle caratteristiche di apprendimento: conoscenza informata e critica, connessione sociale e rispetto della diversità, responsabilità etica e coinvolgimento.Grazie alla collaborazione con lanel prossimo anno scolastico 2021-22 il programma educativo sarà esteso, grazie ad un progetto pilota, ad alcune scuole del territorio pugliese. L'obiettivo principale di sCOOLFOOD è quello di sviluppare tra i più giovani competenze relative ad uno stile di vita sostenibile, alla promozione di una, alla parità di genere, quali esigenze imprescindibil per adottare soluzioni significative alle sfide planetarie. I beneficiari sono gli alunni e gli insegnanti della classi terze delle scuole primarie del Comune di Bari. L'intento è quello di proporre una scuola aperta, inclusiva e innovativa che inserisca nel curriculum dello studente italiano tematiche in linea con il quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. L'approccio del programma è fondato sulla volontà di coadiuvare la scuola e i docenti nell'approfondimento dei temi specifici, fornendo interventi formativi sul personale insegnante, ausili didattici, supporto progettuale e finanziario e investendo, in una logica di, sul sistema scolastico nazionale.Il programma si propone anche di attivare meccanismi di capacitazione comunitaria e di sensibilizzare i genitori, attraverso le attività degli studenti, rispetto a tematiche importanti, sviluppare negli alunni delle life skills (saper risolvere i problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, autoconsapevolezza, capacità relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, gestione dello stress, empatia), stimolare e coinvolgere, anche mediante la peer education, le giovani generazioni nello sviluppo di una coscienza e una sensibilità su argomenti cruciali per ilIl giornosi è svolta la presentazione indel progetto sCOOLFOODSono intervenuti: Assessore del Comune di Bari Paola Romano, Fondazione Monte dei Paschi, Fondazione Vincenzo Casillo di Corato (Ba), Prof.ssa Ponzone dell'Ufficio scolastico provinciale di Bari.Ciascuna Istituzione scolastica può presentare una sola manifestazione di interesse rispetto al bando. Per aderire è necessario compilare l'apposito modulo on-line entro i termini indicati (dal 23 Giugno al).Gli esiti della individuazione e valutazione delle proposte saranno pubblicate sul sito del programma. La- Direzione Attività Istituzionale e laforniscono supporto agli Istituti Scolastici per la presentazione della domanda.