Sognitudo 2030, due mostre su salvaguardia dell'ambiente e nuovi stili di vita

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Corato, in collaborazione con Teatro delle Molliche, Associazione Culturale FOS, Secop Lab, Arcadia Kinema, Associazione Musicale Fausto Zadra, Circolo Laudato Sì di Corato, Associazione Mobius Circle e Buoncampo.

Il nome Sognitudo indica la misurazione del sogno: è una misura come la magnitudo per l'energia sprigionata da un evento sismico. Esprime il sogno di un'energia vitale che conduce al cambiamento.

Il vernissage si intitola 𝑰 𝑹𝑨𝑪𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰 𝑫𝑰 𝑼𝑳𝑰𝑽𝑶. 𝑹𝑨𝑫𝑰𝑪𝑰, 𝑻𝑬𝑹𝑹𝑨, 𝑨𝑵𝑰𝑴𝑨 a cui seguirà una conversazione sul tema a cura dell'Associazione Culturale FOS la quale si occupa della promozione della lettura nelle sue diverse espressioni, in collaborazione sia con le istituzioni pubbliche e private sia con tutti i soggetti che caratterizzano la filiera del libro.

L'evento sarà coordinato da SECOP Edizioni.

Intervengono:

Lucia Anelli – Critico d'Arte

Angela De Leo – Poetessa scrittrice

Mario Sicolo – Giornalista, scrittore

Angelo Santoro – Presidente Cooperativa Sociale Semi di vita

Interfaccia musicale a cura di: Vincenzo Mastropirro (flauto) e Leonardo Di Gioia (fisarmonica)

𝑰 𝑹𝑨𝑪𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰 𝑫𝑰 𝑼𝑳𝑰𝑽𝑶 è una mostra dedicata all'artista Enzo Morelli che ha fatto dell'ulivo il tratto distintivo della sua arte visiva.

Ai suoi dipinti si aggiunge una pubblicazione con un ricco apparato di testi di autori vari che commentano i suoi quadri e spaziano anche attraverso la letteratura, il racconto, la poesia, i temi impegnati della 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞.

L'𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 all'evento è 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐨, ma se siete interessati a partecipare mandate una email a: info@fondazionecasillo.it.

Considereremo le richieste fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti-Covid.

Sempre venerdì 𝟏 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 alle ore 19:00 𝐒𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 inaugura un'altra mostra allestita presso la Chiesa di San Vito a Corato (BA) che sarà visitabile fino al giorno 4 ottobre.

Il progetto si intitola 𝐋𝐀 𝐌𝐈𝐀 𝐓𝐄𝐍𝐃𝐀 È 𝐈𝐋 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐎. 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐈 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐈 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐓𝐀 𝐒𝐏𝐈𝐑𝐈𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓À 𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋'𝐄𝐂𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐋𝐄 a cura del Circolo Laudato Si' Corato in collaborazione con Pax Christi Italia - Pagina Ufficiale.

La mostra allestita dal 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐋𝐚𝐮𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐒ì 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 propone un incontro con la "Laudato Si'" che si esprime in gesti concreti e in un cambiamento reale dei rapporti con il Creato, a partire dai gesti e dalle scelte quotidiane.

Si tratta di un'iniziativa promossa da Pax Christi Italia e dalla rivista Mosaico di Pace, realizzata con i fondi dell'Otto per mille della Chiesa Cattolica e inserita tra le azioni realizzate in rete con il 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚 (GCCM) per il "Tempo del Creato", l'anno che Papa Francesco ha chiesto di dedicare all'approfondimento e alla messa in pratica dell'enciclica Laudato Si'.

La mostra invita ad osservare le relazioni che ci connettono alle persone e ai popoli nei comportamenti quotidiani, attraverso l'impatto che le nostre azioni hanno sul #pianeta, non solo in termini di effetti sull'#ambiente, ma anche riguardo ai meccanismi che creano inequità, a seconda delle nostre scelte.

Pone l'attenzione su quanto accade nell'ambiente urbano ed extraurbano che ci circonda: la città, i cittadini e il territorio, sono i punti di partenza per un'analisi critica e consapevole.Con l'inizio dei lavori lo scorso 28 settembre, Sognitudo prosegue con due allestimenti.𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟏 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 alle ore 18:30 𝐒𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 continua con una mostra allestita presso il Chiostro Palazzo di Città a Corato (BA) che sarà visitabile fino al giorno 9 ottobre.