ZES, il 26 gennaio a Molfetta i sindaci del territorio incontrano il commissario Guadagnolo

Insieme per scrivere il futuro del territorio. Venerdì 26 gennaio, alle 18.30, nell'auditorium Madonna della Rosa, i sindaci dei comuni di Molfetta, Bisceglie, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi e l'Associazione Imprenditori area industriale di Molfetta, incontrano l'ingegnerManlio Guadagnuolo, Commissario straordinario del Governo per la Zes Adriatica Puglia-Molise, e Saverio Tammacco, consigliere regionale, vice Presidente della Commissione Bilancio.Come è noto, ad ottobre dello scorso anno, il Comitato di Indirizzo della ZES Adriatica, presieduto proprio dal Commissario straordinario del Governo, Manlio Guadagnuolo, aveva deliberato le proposte di perimetrazione di Zone Franche Doganali all'interno delle aree della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, tra queste la prima era risultata Molfetta per le sue caratteristiche attuali. L'Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopòli ha poi emanato il Decreto. Molfetta è l'unica zona franca a nord di Bari, l'altra è Termoli.