ZES Unica, ricerca e sviluppo. Vantaggi competitivi e risparmi fiscali per le imprese

Prosegue la stagione del rilancio per l'economia meridionale. La creazione della "Zes Unica", che estende all'intero Mezzogiorno d'Italia la disponibilità delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre ad una importante legiferazione locale, aprono scenari incoraggianti per le aziende pugliesi.Se ne parlerà in un convegno organizzato dal, nella prestigiosa location dellunedì 18 marzo 2024 alle 16:30.Di rilievo gli interventi in scaletta. Apertura dei lavori affidata al Prof. Francesco Cupertino, Magnifico Rettore del Politecnico di Bari. Si parlerà di "open innovation e trasferimento tecnologico con le imprese", nell'intervento del Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente del CDA di "Boosting Innovation Poliba", ente che promuove la cultura d'impresa, sostenendo idee innovative di talenti e startup. I lavori proseguiranno col Dott. Claudio Filannino, Managing Director di "Media One Network", che spiegherà gli strumenti di finanza agevolata nella nuova programmazione, e con l'Avv. Fabio Ciani, titolare dello studio milanese "Ciani Partners", sulla legislazione premiale e il rischio fiscale interpretativo.Dibattito moderato dal Prof. Luca Loiacono, docente a contratto di "Organizzazione e Strategia" del Politecnico di Bari, nonchè Vice Direttore Generale Vicario del Gruppo "Media One"."Abbiamo proposto al Poliba di affrontare e rendere fruibili tutti i temi relativi alle risorse disponibili, agli strumenti agevolativi ed ai conseguenti risparmi fiscali", afferma il Dott. Savino Lapalombella, Presidente del Gruppo Media One, "ottenendo un pronto riscontro ed un grande interesse". Gli fa eco il Dott. Filannino: "le risorse disponibili sono enormi e sarebbe un peccato non coglierle. Siamo pronti a condividere con gli imprenditori e la cittadinanza tutti i principali strumenti e a tradurli in comportamenti operativi virtuosi". Con una particolare attenzione a muoversi correttamente tra i meandri della normativa. "Il profilo tecnico - economico e quello giuridico devono andare di pari passo", afferma l'Avv. Ciani, "affinchè si prevengano tutti i rischi derivanti da una non piena applicazione del dettato normativo".Quindi, l'appuntamento per tutti è per lunedi 18 marzo 2024, alle 16:30, nella sala formazione "Boosting Innovation Poliba" del Politecnico di Bari.Per informazioni: info@mediaonenetwork.it Tel. 348/3368357