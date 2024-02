Diritto societario e tutela del patrimonio: intervista all'Avv. Stefano Cioce

è una società del Gruppo "Media One", specializzata in varie aree giuridiche, tra cui il diritto societario. Per saperne di più, abbiamo intervistato l'«Offriamo una vasta gamma di servizi alle imprese, che vanno dalla consulenza nella costituzione e nella gestione di società, alla redazione di contratti societari, alla risoluzione di controversie societarie e molto altro ancora. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni legali su misura per le esigenze specifiche dei nostri clienti, aiutandoli a navigare in modo sicuro nel complesso mondo del diritto societario».«Proteggere il patrimonio personale è una questione cruciale per gli imprenditori. Una delle strategie più comuni è costituire una società a responsabilità limitata (SRL) o una società per azioni (SPA), che limita la responsabilità degli azionisti al capitale investito nella società stessa. A ciò si aggiunge, in questi casi, la necessità di separare gli asset aziendali, in particolare scindendo il ramo immobiliare da quello operativo, neutralizzando dunque il rischio d'impresa per il patrimonio immobiliare. Inoltre, è importante adottare pratiche di governance solide, anche attraverso specifiche pattuizioni parasociali, o adottando innovative clausole statutarie. Altro strumento fondamentale è l'utilizzo di trust o holding, che consentono di gestire in modo più efficiente e sicuro il patrimonio, garantendo al contempo una maggiore protezione legale».«Le holding sono strumenti molto flessibili e utili per la gestione e la protezione del patrimonio. Tra i vantaggi principali vi è la possibilità di centralizzare la gestione di diverse attività o partecipazioni in una singola struttura, semplificando la pianificazione successoria, ottimizzando la gestione finanziaria (con specifica tassazione agevolata sulla distribuzione degli utili) e fornendo una maggiore protezione patrimoniale. Tuttavia, è importante valutare attentamente le implicazioni fiscali e legali di una costituzione di holding e assicurarsi di adottare una struttura adeguata alle proprie esigenze e obiettivi specifici. Un consulente legale esperto può essere di grande aiuto in questo processo, guidando l'azienda attraverso le complessità e assicurando una pianificazione efficace e conforme alla legge.Per chiunque voglia saperne di più, sono sempre disponibile per ulteriori chiarimenti o consulenze su queste tematiche».