Varchi elettronici per la zona a traffico limitato pronti a sostituire le transenne. L'amministrazione comunale di Corato ha invitato quei cittadini che, ai sensi di legge, ne hanno diritto, a presentare formale richiesta per ottenere il pass che consente il transito veicolare sui corsi cittadini. Da Palazzo di città hanno rimarcato come gli orari di vigenza della ztl non hanno subìto alcuna variazione.«La Polizia Locale sta ultimando il collaudo delle telecamere per il controllo a distanza dei varchi della Ztl nei corsi cittadini, entrati in vigore con il Regolamento approvato in consiglio comunale a dicembre» ha puntualizzato il consigliere comunale, presidente della V commissione competente in materia. «La zona a traffico limitato non è un fatto nuovo ma sarà disciplinata attraverso un controllo telematico che sostituirà il posizionamento di transenne. Ringrazio il Comandantee l'ispettore, il peesidente della VI commissione consiliaree i commissari della V e della VI commissione per il supporto nella redazione del Regolamento». La domanda per il pass andrà presentata direttamente al Comando di Polizia Locale.