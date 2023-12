L'Albero Ribelle: Il Varco ZTL di Corso Mazzini inutilizzabile?

Natura e disobbedienza civica si alleano in maniera abbastanza insolita in Piazza Mazzini: un albero infatti, particolarmente rigoglioso, ha deciso di fare ombra, letteralmente, al sistema di sorveglianza ZTL installato all'ingresso del Corso cittadino.L'albero ribelle ha reso la telecamera inutilizzabile, regalando agli automobilisti un improvviso pass per la libertà stradale. Quanto durerà ancora questa anarchia arborea, prima che la mano dell'uomo, o meglio, di un buon giardiniere, sistemi le cose?Nell'epoca in cui la tecnologia sembra aver preso il controllo del nostro pianeta, a Corato la natura dimostra che può togliersi ancora tante soddisfazioni.Ringraziamo il cittadino M.C. per la segnalazione, sperando che questa possa pervenire a chi di dovere, per far sì che la situazione sia ripristinata.