Circolazione nelle Ztl per i disabili, in tutta Italia con un unico permesso

Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli nelle Zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne basterà uno "per accedere alle Ztl in tutta Italia".Si tratta di una delle "misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" introdotte dal Dl Semplificazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Come riporta il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la circolazione delle persone con disabilità con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso per accedere alle Ztl, sarà possibile grazie ad una piattaforma unica informatica, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.Oggi - si precisa - il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl) per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto. Per poter accedere alle Ztl in altri Comuni è necessario effettuare una pratica. Con la norma inserita nel decreto basta un solo permesso per accedere alle Ztl in tutta Italia.