A scuola Fornelli "Laboratoriamo"

I laboratori della scuola Fornelli

Nella nostra scuola i laboratori rappresentano uno strumento utile attraverso il quale i bambini apprendono e fanno esperienza. Attraverso il fare concreto il bambino esplora, prova, cerca soluzioni, gioca e si mette in gioco sviluppando in modo completo la propria personalità. Le insegnanti, quindi, mettono i bambini nelle condizioni di agire e fare realmente, assumendoli non come teste da riempire, ma come individui da accompagnare nel loro processo di crescita e maturazione. La finalità è di formare bambini "competenti" che in qualsiasi contesto, "sanno fare" e "sanno essere".Nel nostro laboratorio logico-matematico il bambino impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali ordinare, raggruppare, contare, associare. Così il colore preferito può diventare un elemento di un insieme e la pasta può servire per costruire un pallottoliere tascabile!Attraverso i laboratori manipolativi, i piccoli alunni hanno modo di esprimere la creatività e di liberarsi di emozioni e ansie. Svolti con materiale di riciclo o già strutturato, hanno il vantaggio di migliorare e affinare sempre di più la coordinazione oculo-manuale e dunque la motricità fine. Tali attività permettono ai bambini di "diventare" altro, come piccoli tessitori di lana.Cosa meglio poi del promuovere il piacere del movimento attraverso laboratori ludico-motori? Il gioco e le attività motorie, sviluppano la consapevolezza e padronanza del proprio corpo, oltre che permettere al bambino di esprimersi e far venir fuori la propria interiorità. Così, attraverso il movimento, siamo foglie che cadono, fiori che sbocciano, bambini che sciano divertiti sulla neve.In tutto questo le docenti si pongono figure guida, pronte ad intervenire fornendo stimoli e suggerimenti al ricercare e sperimentare dei piccoli alunni