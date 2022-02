Come Calzini Spaiati. La bellezza di non essere tutti uguali

Social Video 5 minuti Come calzini spaiati

Tutti rigorosamente spaiati. A righe, a pois, a cuori, a stelline, lunghi, corti… Così, stamattina, i calzini di tutti i bimbi, delle maestre e dei collaboratori della nostra scuola.Oggi più che mai uniti per celebrare la ricchezza e la bellezza della diversità.Attraverso giochi, filastrocche e canti i piccoli alunni hanno riflettuto su come è più divertente, interessante essere differenti. E di come è bello essere amico di chi non è uguale a noi.Le piccole manine si sono messe all'opera per far diventare i calzini piccole marionette, pronte a ricordare questa bellissima giornata, con le maestre alle prese con una LavatriceMangiaCalzini e uno spettacolo inatteso nell'assolato giardino. Che è diventato uno splendido sfondo per i tanti calzini variopinti stesi e accarezzati dal sole.Tutti rigorosamente spaiati. Tutti di-versi. Con l'arcobaleno ai piedi ed un unico colore nel cuore. Così i nostri bambini.