Scuola primaria Fornelli, una scuola aperta a tutti

Imparare giocando è una realtà possibile alla scuola Fornelli, dove l'apprendimento diventa sempre più stimolante, divertente ed entusiasmante.

Una scuola per tutti e di tutti, che si ispira da sempre ai principi della accoglienza e della inclusione: questo è il Fornelli.

Imparare a ritmo di CODING da oggi si affianca al nostro ventaglio di metodologie, adoperate per sollecitare le intelligenze multiple dei nostri bambini, al fine di garantire una didattica inclusiva, in cui tutti possono imparare se opportunamente sollecitati.

Giocando, i bambini imparano a programmare e a sviluppare il pensiero computazionale, ossia l'insieme di tutti i processi che vengono attivati per risolvere e superare un ostacolo in modo creativo, sin dall'infanzia, sviluppando la capacità di problem solving in continuità con le abilità di base del leggere, scrivere e far di conto.

Attività di apprendimento messe in atto nelle nostre aule, nei nostri ampi corridoi, nel nostro fantastico giardino e non per ultimo nel nostro super tecnologico ATELIER DIGITALE.

Ma cos'è un ATELIER DIGITALE ?

E' uno spazio innovativo, accattivante e modulare, dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, creatività e tecnologie.

Una sorta di "tappeto digitale" in cui, però, la fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche e innovazione.

Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, materiali INCLUSIVI , logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling in un'ottica di costruzione di apprendimenti trasversali.

Abbiamo realizzato un Atelier a bassa specializzazione e ad alta flessibilità orientato alla creatività e allo sviluppo di competenze trasversali. Un ambiente didattico eccellente per stimolare la partecipazione e un apprendimento empirico.

Una scuola dove si da importanza al sapere ma ancora di più ad imparare a saper essere, ognuno nella sua unicità e diversità.

E' questo lo spirito con cui la scuola Fornelli ha aperto le porte ai bambini cinquenni delle scuole dell'infanzia del territorio, per far scoprire loro che imparare alla "scuola dei grandi" è bello, è piacevole, offre la possibilità di passare da un ordine all'altro di scuola in modo sereno per tutti.