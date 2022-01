Al Fornelli uno Sportello Pedagogico per i bambini della scuola primaria e dell'infanzia

"Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati". Don Lorenzo Milani

La Scuola dell'Infanzia e Primaria 2° Circolo "Nicola Fornelli" di Corato ha pianificato uno Sportello Pedagogico viste le numerose richieste di sostegno pedagogico in questo periodo particolarmente difficile.Lo sportello, dunque, si configura come un "luogo" di accoglienza e di ascolto della persona, con astensione dal giudizio e come possibile spazio di incontro e confronto. È dedicato, pertanto, alle famiglie, agli alunni, ai loro problemi con i pari e con gli adulti e alle loro difficoltà con il mondo della scuola. La principale finalità è creare sinergia tra la famiglia e la scuola affinché ogni alunno possa "Star bene a scuola".I referenti del suddetto progetto sono docenti che insegnano nella stessa scuola e che, sulla base di specifiche competenze, potrebbero migliorare il benessere scolastico di alunni, genitori e docenti rafforzando una piena e consapevole genitorialità.