Social Video 3 minuti #fornellixmas21: il contest dell’amore e della creatività

Il periodo più magico dell'anno, finalmente, è alle porte.Venerdì 17 dicembre 2021 le insegnanti, i bambini e i genitori della Scuola dell'Infanzia del 2° C.D. "N. Fornelli" hanno dato vita ad un Contest ispirato al riciclo e al ri-uso creativo del MAGLIONE DI NATALE: Un simpatico robottino ha svelato ogni giorno un nuovo hashtag dando vita ad un allegro e trepidante countdown.#fattoamanoconamore, #zerowaste, #riusocreativo, #recycle sono stati gli indizi che hanno portato a svelare il tema della festa.I bambini, con l'aiuto delle insegnanti, hanno decorato dei capi di abbigliamento non più in ottimo stato con materiale di riciclo donando loro una nuova vita.Grande l'impegno l'entusiasmo mostrati dai piccoli alunni nel perseguire questa nobile finalità; le attività di riciclo creativo consentono ai bambini di acquisire competenze trasversali, spendibili anche in altri contesti scolastici ed extrascolastici e di condividere con il gruppo le proprie abilità personali, venendo a migliorare la propria capacità di integrazione all'interno del gruppo.L'iniziativa, accolta con calore dalle famiglie dei piccoli alunni, si è conclusa con una grande festa nel magico giardino della scuola.Sulle note del "girotondo di Natale" i bambini hanno indossato insieme al proprio genitore il capo da loro decorato e hanno condiviso questo momento di festa con i compagni.Un simpatico photo booth natalizio insieme alla cornice centenaria della scuola hanno fatto da sfondo alle numerose foto scattate per immortalare questa fantastica festa.Una gioia per tutta la comunità scolastica che ha potuto immortalare con il cuore e con la mente i sorrisi, la gioia e la serenità dei momenti di convivialità come questo .