Primo giorno di primavera, prime lezioni nelle nuove aule per cinque classi del secondo circolo didattico "Fornelli" di Corato. Il plesso di via Gravina, 73 sarà tenuto a "battesimo" lunedì 21 marzo dai piccoli scolari che potranno così usufruire di spazi idonei dopo aver svolto le attività didattiche all'interno dell'edificio che ospita la scuola media "Giovanni XXIII". L'amministrazione comunale guidata daha annunciato l'avvenuta conclusione delle necessarie procedure e degli adempimenti da parte del settore istruzione, diretto da: «Un impegno con scuola, famiglie, bambine e bambini che abbiamo assunto e mantenuto» è il commento da Palazzo di città. Particolare cura è stata prestata ai particolari per la realizzazione delle aule, dall'acquisto di arredi nuovi, alla scelta dei colori delle pareti, individuati secondo i principi della cromopsicologia e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il Comune ha partecipato ad un bando del ministero dell'istruzione e in seguito ha diffuso un avviso pubblico per reperire gli spazi conformi.Il Sindaco ha evidenziato il «un duro lavoro di riordino e riqualificazione di tutto il settore scuola» compiuto in questi mesi. «Nel caso specifico, abbiamo inteso attrezzare un vero e proprio plesso scolastico e non semplicemente delle aule di fortuna in un qualsiasi garage. L'utenza scolastica ha diritto a frequentare edifici di qualità, ben strutturati e attrezzati e anche curati nel loro aspetto estetico» ha aggiunto, non nascondendo l'esigenza di rimediare «allo stato di degrado in cui versa molta parte dell'edilizia scolastica cittadina. Servono tempo, progettazione, risorse e buone pratiche. Ed è proprio questa la strada che stiamo percorrendo con tenacia e visione».L'adeguamento strutturale è un punto fermo dell'azione amministrative anche per, assessore alle politiche educative: «Dotiamo il circolo didattico "Fornelli" di una soluzione logistica dignitosa, moderna e confortevole. Le nuove aule sono il frutto di un lavoro intenso e deciso in sinergia con altri settori e per questo ringrazio l'assessore con delega all'edilizia scolastica. Quest'azione restituisce equilibrio e ordine oltre che doveroso valore anche alla comunità scolastica del plesso "Giovanni XXIII"» ha puntualizzato. A breve, hanno fatto sapere dall'amministrazione, saranno ultimi i lavori del nuovo plesso per la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella".