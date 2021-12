L'Open Day del Fornelli è una Festa della Scuola

L'Open Day è la "Festa della scuola", occasione di incontro e dialogo tra le famiglie dei futuri alunni con le figure professionali che operano nella scuola. Tutti gli attori del processo educativo e formativo sono lieti di mostrarsi al territorio per raccontare la bellezza di quanto accade ogni giorno a scuola.I 100 anni della Scuola Fornelli sono serviti a capire l'importanza di aprirsi ai cambiamenti e alle esigenze di una società sempre più tecnologica pur restando sempre aperta ad accogliere la Persona in tutti i suoi aspetti, preparando i propri alunni a diventarne parte integrante, attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti.Anche quest'anno, il 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" ha scelto di condividere questo momento attraverso i canali social d'informazione, al fine di consentire una maggiore flessibilità di fruizione delle informazioni attraverso contenuti asincroni che possano esplicitare al meglio l'offerta formativa della scuola.Parallelamente ai canali di divulgazione virtuale, il team dei docenti delle future classi prime sta coinvolgendo i bimbi di cinque anni in accattivanti laboratori di continuità, improntati essenzialmente sul CODING e sulle attività in uso nella nostra scuola, finalizzate al pieno sviluppo delle abilità di ciascuno.Il coding è uno strumento utile per imparare a imparare, infatti, sviluppando il pensiero computazionale e lavorando sulle capacità di problem solving, aiuta i più piccoli a ragionare in modo creativo, ma allo stesso tempo logico, stimolando curiosità e connessioni, grazie a giochi ed esperienze didattiche piacevoli e divertenti.Il tutto realizzato nel nostro nuovissimo ATELIER DIGITALE, che si presta a molteplici utilizzi, consentendo concretamente di mettere al centro del processo di apprendimento i nostri bambini, veri protagonisti di una scuola dove si impara giocando, operando, sbagliando e riprovando per crescere insieme in serenità.La Scuola Fornelli, inoltre, sarà lieta di aprire le sue porte e di incontrare TUTTI I BAMBINI CHE SI APPRESTANO AD INIZIARE IL LORO CAMMINO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA in due giornate dedicate agli OPEN DAYS IN PRESENZA, per presentare il piano dell'offerta formativa e per farvi conoscere il team docenti.Le giornate dedicate agli open days in presenza saranno le seguenti :SABATO 18 DICEMBRE 2021 OPEN DAY SCUOLA DELL'INFANZIA;DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA.Per partecipare all'OPEN DAY della SCUOLA DELL'INFANZIA sabato 18 dicembre è necessario prenotarsi ad uno dei seguenti link :• Ore 16.30/18.00 https://forms.gle/dSJzn4yp5vC2ZJXm6• Ore 18.00/19.30 https://forms.gle/DA3mrpQGJCf31x5H8Per partecipare all' OPEN DAY della SCUOLA PRIMARIA domenica 19 dicembre è necessario prenotarsi ad uno dei seguenti link:• Ore 17.00/17.20 https://forms.gle/bQKrMyfzNQg84M3W8• Ore 17.30/17.50. https://forms.gle/AuTrbt45GsYbJsvo6• Ore 18.00/18.20 https://forms.gle/HoF6qPbQarGJnhbM7• Ore 18.30/18.50 https://forms.gle/MUYv6yKL7W3yF3qy5• Ore 19.00/19.20. https://forms.gle/NNnN9oE5sNFESSVd7• Ore 19.30/19.50. https://forms.gle/doVcCurb9FAcTha2ANon mancate a questi importanti appuntamenti a voi dedicati.