Nella scuola dell‘Infanzia Fornelli le attività di promozione e animazione alla lettura con il Kamishibai

Leggere ad alta voce ai bambini li aiuta a sviluppare la capacità di ascolto; è un allenamento per la memoria, uno stimolo per la creatività e la curiosità, una palestra per la comprensione e la concentrazione. Ma non è solo lo sviluppo cognitivo a beneficiarne; durante la lettura ad alta voce si crea un momento intimo tra il bambino e l'adulto che predispone le basi per un efficace sviluppo emotivo.La lettura allena anche le emozioni.Leggendo ad alta voce stimoliamo i bambini a leggere a loro volta, quando ne saranno capaci.Leggere ad alta voce è proporre domande-stimolo al bambino il quale sviluppa la capacità di comprensione.Il bambino capace di comprendere una storia avrà gli strumenti per capire al meglio il mondo che lo circonda.Proprio per questi motivi la lettura di storie ad alta voce è una prassi consolidata nella scuola dell'infanzia Fornelli dove, le docenti utilizzano uno strumento molto utile per sviluppare queste capacità: il kamishibai. Questo teatrino di legno (o cartone) di origine giapponese è una cornice all'interno della quale le storie "scorrono" e, in un certo senso, diventano vive, si animano.Questo strumento dunque permette di mantenere alta l'attenzione dei bambini, di stimolare la loro fantasia e di veicolare messaggi anche complessi in una forma semplice e alla portata di tutti. Questa tecnica infatti è particolarmente indicata per la lettura ad alta voce rivolta ai bambini di tenera età.L'utilizzo del kamishibai consente di raggiungere molteplici obiettivi quali:• sviluppare il senso del gruppo, perché si condivide più facilmente la narrazione;• sviluppare il linguaggio e le capacità espressive (soprattutto se i bambini narrano nuove storie);• sviluppare la capacità di interazioneQueste sono le motivazioni per cui al 2° C.D. Fornelli adoperiamo questo strumento che riteniamo meraviglioso.