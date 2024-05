Riconsegnata la palestra del 2° Circolo Didattico “Fornelli” di Corato

Questa mattina è stata riconsegnata la palestra del 2° Circolo Didattico "Fornelli" a Corato, alla presenza del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, dell'Assessore alle Politiche Educative Beniamino Marcone, dell'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi, della Dirigente Scolastica Rosella Lotito, della DSGA Angela Quinto e di alcuni rappresentanti dei genitori.Presenti, inoltre, il RUP, Michele Tarantini, il Dirigente del settore Istruzione, Emanuele Università e il Dirigente del settore Sport, Pippo Sciscioli.A partire dallo scorso novembre, la struttura è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza grazie a un finanziamento di 350 mila euro. Gli interventi realizzati, coordinati dal Settore Lavori Pubblici diretto dall'Ingegnere Antonio Cacosso, includono:1. Installazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento per la palestra.2. Installazione di un impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sostenibile per gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce.3. Rifacimento degli impianti idrici e fognari e totale sostituzione dei sanitari.4. Realizzazione di un bagno per disabili, attualmente mancante.5. Installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata per gli spogliatoi.6. Nuovo impianto elettrico per palestra, spogliatoi e servizi igienici.7. Rifacimento dell'illuminazione interna della palestra e degli spogliatoi con fari certificati antiurto.8. Installazione di un impianto di illuminazione esterna.Questi interventi seguono il completo rifacimento della pavimentazione della palestra avvenuto nel 2022, rendendo la struttura uno dei fiori all'occhiello dell'edilizia scolastica cittadina.