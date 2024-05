Riapertura palestra Fornelli: le parole degli protagonisti

Dopo mesi di attesa e lavori intensi, la città di Corato ritrova la palestra del Fornelli, un punto di riferimento per l'attività sportiva e scolastica locale. Da dicembre, la struttura era stata oggetto di un cantiere che ha suscitato discussioni tra le società sportive, ma oggi, con il taglio del nastro, si volta pagina.Il vice sindacosottolinea l'importanza di questo spazio per Corato e gli alunni, considerandolo il primo passo verso un ampio rinnovamento dell'edilizia scolastica. "C'è molto da fare, ma siamo sulla buona strada," afferma Marcone, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito, in particolare l'assessore che ha seguito i lavori con dedizione.Il sindacoesprime soddisfazione per il risultato ottenuto: "Oggi restituiamo alla città la palestra del Fornelli, completamente rifatta e ristrutturata grazie ai fondi POC ministeriali." Il sacrificio temporaneo ha portato a una struttura rigenerata a beneficio delle scuole e delle società sportive. L'amministrazione non si ferma qui: sono previsti ulteriori lavori con fondi comunali per migliorare la parte esterna e alcuni infissi. "L'uso della palestra riprenderà da subito a pieno ritmo," assicura il sindaco, evidenziando l'impegno continuo verso la riqualificazione dell'edilizia scolastica.rappresentante dei genitori, esprime gratitudine per la velocità dei lavori e la pazienza dimostrata da alunni e genitori, con un ringraziamento speciale ai docenti di educazione fisica per il loro sacrificio.La riapertura della palestra del Fornelli segna un'importante primo passo per l'edilizia scolastica cittadina. In estate verranno effettuati i lavori che ultimeranno definitivamente l'opera. Nel frattempo lo spazio tornerà già da domani a disposizione di insegnanti, alunni, sportivi.