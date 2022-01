Alla scoperta della scuola dell'infanzia Fornelli insieme a "Fornellino"

Social Video 5 minuti Alla scoperta della scuola dell'infanzia Fornelli

La nostra Scuola dell'Infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni in sezioni omogenee, promuovendone la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia e lo sviluppo delle competenze.Avere sezioni composte da bambini con la stessa età cronologica permette di svolgere progetti puntuali e percorsi didattici con obiettivi mirati e, di conseguenza, consente di scegliere con precisione spazi, arredi e materiali consoni alla fascia di età.Al "centro" della nostra azione educativa e pedagogica vi è il bambino con la sua curiosità, le sue domande e i suoi bisogni.Il progetto educativo della scuola è predisposto con attenzione, tenendo conto delle esigenze di ogni bambino, documentando i percorsi seguiti e i singoli progressi raggiunti attraverso una raccolta regolare e significativa di elaborati e di materiali. Fondamentale è che tutti gli alunni stiano bene a scuola, con la creazione di un ambiente inclusivo e coinvolgente partendo dall'allestimento delle sezioni. Ogni aula è suddivisa per centri di interesse in modo che ogni bambino, nel momento del gioco libero, possa scegliere cosa fare: lo spazio delle costruzioni, della manipolazione, della libera espressione grafica, del puzzle, del gioco simbolico per giocare al far finta di.Fiore all'occhiello il nostro giardino, cuore pulsante di tante attività e luogo che vede i più piccini preziosi giardinieri. Ogni anno infatti, in un clima festoso, i piccoli alunni mettono a dimora alberelli che, con gli anni, crescono insieme a loro.Particolarmente importante per la nostra scuola è il dialogo con la famiglia, collaborando e agendo in sinergia per garantire un cammino educativo unitario.Ogni bambino, attraverso attività ludiche, ha la possibilità, partendo da esperienze concrete, di imparare, esplorare, pensare, interagire e cooperare con i compagni per raggiungere obiettivi comuni.Il tutto svolgendo un ruolo attivo e cercando strategie per risolvere i problemi.I nostri piccoli alunni, quindi, sono protagonisti attivi e competenti del loro apprendere e del loro fare che spazia da attività psicomotorie e manipolative a progetti di coding e di robotica educativa all'interno del nostro nuovissimo Atelier Digitale.I nostri progetti:Accoglienza, Continuità con la Scuola Primaria, Carnevale, Manipolativo, Psicomotorio, Lingua Inglese, Teatro, Lettura Animata, Musica, Coding.Per avere un'idea più concreta del nostro Progetto Educativo vi consigliamo di guardare un video della scuola commentato dalla voce della nostra simpatica mascotte Fornellino.Vi aspettiamo nelle nostre sezioni per vivere insieme a voi e ai vostri bimbi tante emozioni!