Basket Corato, Vincenzo De Angelis è neroverde

L'Adriatica Industriale Basket Corato si assicura, per la stagione 2020/21, le prestazioni di Vincenzo De Angelis, play/guardia classe 1994, alto 190 cm proveniente dalla S.S.D Mola New Basket 2012.Originario di Sezze, provincia di Latina, Vincenzo De Angelis è un giocatore molto duttile, capace di giocare in tutte le posizioni da "piccolo".Tiratore mortifero dalla distanza, dopo aver giocato a Taranto e Calasetta in C, conclude la stagione di C Gold 18/19 alla Sunshine Vieste da protagonista chiudendo in doppia cifra di media (10.5 PP in 31 min con il 32% dall'arco). Durante la stagione 19/20, fino allo stop dovuto all'emergenza sanitaria, Vincenzo milita nella squadra bianco-azzurra viaggiando con 9,1 punti di media in 25 minuti con il 31% di realizzazione dai 6,75 metri.Vincenzo, con i suoi preziosi punti nelle mani, sarà di sicuro un valore aggiunto per il team neroverde. Pronto per il consueto allenamento di martedì, sarà disponibile per la sfida contro la Dai Optical Molfetta domenica 7 marzo.