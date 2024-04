Il Basket Corato beffato nel finale a Milazzo

S'Infrangono al PalaMilone di Milazzo i sogni playoff per il Basket Corato, che al termine di una prova generosa e combattiva si deve arrendere cedendo ai padroni di casa 84-75. i coratini pagano un blackout in avvio di ultimo quarto con relativo break subito di 15-2 che rimette i siciliani in partita e nel finale non riescono più a sopravanzare i padroni di casa, lasciando la Sicilia comunque a testa alta. Peccato perchè Corato è stata sfortunata in questo play-in avendo dovuto rinunciare per due gare (Piazza Armerina e in casa con Barcellona) al suo capitano e top scorer Vaulet oltre che al suo playmaker titolare Birra e ad alcuni giovani del roster come Bruni, Cabodevilla e Petrovic. Assenze che per i coratini hanno pesato nello sviluppo di questo gironcino in cui altrimenti forse le cose sarebbero potute andare in modo diverso in una stagione comunque più che positiva.Parte subito forte Milazzo che, dopo il vantaggio coratino di Allier che sblocca il match, confeziona un parziale di 8-1 che costringe subito I coratini al timeout (8-3). Al rientro in campo sono gli ospiti ad essere più determinati a recuperare il gap senza però riuscire a scappar via nel punteggio (8-7). La tripla di capitan Vaulet, tornato titolare dopo 2 settimane di infortunio, ed iI canestro di Tomcic ridanno il vantaggio ai coratini (10-12), ma Milazzo rimane li in scia. Rientra in campo per I coratini anche Birra, con Bellato che nel frattempo prova a dare la prima fuga ai pugliesi (14-18). Il primo quarto però si chiude sul 16-18 con I 2 punti di Scredi ed I locali a contatto.Avvio di secondo parziale con la gara che rimane in grande equilibrio. I milazzesi però si fanno preferire in attacco e con Salvatico e Karavdic provano la fuga (24-20). Perez ed Allier, entrati dalla panchina, con due ottime giocate scuotono I coratini e li riportano sotto sul 26-25. Milazzo non molla e riallunga ma la gara è bellissima (31-25). Vaulet da una parte ed un super Battaglia dall'altra trascinano le proprie squadre con I siciliani che realizzano tanti tiri liberi sfruttando il bonus coratino e convertendoli in canestri per allungare il divario (40-34). La tripla di Bellato ed ancora Vaulet riportano un mai domo Corato quasi a contatto in chiusura di quarto (40-39), punteggio con cui si chiude il primo tempo.Al rientro in campo è il Basket Corato a mostrare la faccia cattiva. I coratini sono più presenti in difesa e sotto le plance e con un ottimo Allier provano a scappar via. Tenta una reazione la squadra di casa ma ancora I rimbalzi offensivi e I canestri di Allier e Del Tedesco portano I coratini sul 44-50 e costringono Milazzo al timeout. I coratini però sono on fire e giocano una ottima pallacanestro. Capitan Vaulet (25 I suoi punti alla fine), assieme a Tomcic, Bellato ed alla gran difesa di tutta la squadra concretizza tutta la manovra mandando Corato sul 52-62, a cui risponde subito Manfrè con una tripla per Milazzo (55-62). Si va quindi al riposo con I siciliani che recuperano un po' il gap nei secondi finali del quarto chiudendo sotto 57-64.Inizio di ultimo parziale che vede la reazione dei siciliani. Dopo un iniziale canestro di Tomcic infatti (58-67), Corato perde lucidità, si disunisce e consente il rientro ai padroni di casa che, spinti dai propri tifosi, con Manfrè e Scredi confezionano il parziale di 15-2 che riporta avanti Milazzo tra l'entusiasmo del PalaMilone (73-69). Tomcic dalla lunetta schioda finalmente quota 69 per I coratini che chiudono il break siciliano e provano con la tripla di Vaulet a riportarsi a contatto (76-74). Finale incandescente con Corato che prova l'ultimo sforzo per riequilibrare il match ma Milazzo è più precisa e più lucida e con alcuni rimbalzi offensivi congela il risultato allungando nel finale fino all'84-75 finale. Un passivo forse un po' troppo pesante per una Corato sempre nel vivo nel match.SVINCOLATI A.S.D. MILAZZO – BASKET CORATO 84 - 75MILAZZO: Battaglia 13, Perfigli ne, Manfrè 22, Giambò ne, Malual 2, Maiorana ne, Bolletta 7, Patanè ne, Scredi 14, Karavdic, Salvatico 12, Barbera 2. All.TrimboliCORATO: Del Tedesco 5, Birra, Lomello 2, Barbakadze ne, Sgarlato, Vaulet 25, Allier 11, Tomcic 18, Cabodebvilla 2, Nuzzi ne, Bellato 10, Perez 2. All. GattoneARBITRI: Lorefice di Ragusa e Caputo di Lamezia Terme (CZ)PARZIALI: 16-18 40-39 57-64 84-75USCITI PER 5 FALLI: Bellato