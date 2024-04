Il Basket Corato chiude in casa contro Piazza Armerina

Ultima uscita stagionale per il Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone, che, ormai fuori dalla lotta playoff, chiuderà la sua stagione ed il suo play-in silver affrontando sabato sera sulle tavole amiche del PalaLosito la Siaz Piazza Armerina, formazione invece ancora in corso per un posto playoff.Una gara che i coratini affronteranno a cuor leggero ma che sicuramente vorranno vincere davanti ai propri tifosi per salutarli e salutarsi con un'altra bella prova casalinga, cosi come tante volte già successo quest'anno. Una stagione da incorniciare quella neroverde, che con una squadra giovanissima ha saputo guadagnarsi rispetto e consensi degli addetti ai lavori giornata dopo giornata, anche di chi la dava già per retrocessa prima che iniziasse il campionato. La banda Gattone si è issata stabilmente nelle prime posizioni e, non fosse stato per alcune partite gettate via nei finali di gara, avrebbe raggiunto i primi 4 posti ed i playin gold. Poi l'approdo al play-in silver, dove le contemporanee assenze di Birra e del top scorer e capitano Vaulet proprio contro Piazza Armerina e Barcellona hanno condizionato il cammino verso i playoff, dopo un ottimo avvio.Ora per capitan Vaulet, Tomcic, Bellato, Birra e tutti gli altri è venuto il momento di salutare, magari dandosi l'appuntamento al prossimo anno per continuare a divertirsi insieme.Arbitreranno la gara, in programma questa sera alle ore 20,30 al PalaLosito, i signori Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA). Sarà possibile vedere la partita in diretta sulla