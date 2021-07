Felice Carnicella conferma il settimo anno con Basket Corato

Il secondo tassello neroverde per la stagione 21/22 va a completare il tandem in panchina e parla coratino: l'assistant Coach di Marco Verile sarà Felice Carnicella, che dopo l'esperienza da primo allenatore nella fase finale dello scorso anno sportivo, torna a formare una delle coppie storiche del basket pugliese con il suo collega e amico nativo di Foggia. Così Felice Carnicella a caldo:"Sono contento di essere rimasto per il settimo anno di fila con i colori neroverdi addosso. Con il ritorno di Marco in panca non ho avuto esitazioni a restare qui. Oltre ad avere una visione di Pallacanestro molto simile, io e Marco siamo legati da una vera amicizia, fattore imprescindibile per fare bene sul parquet. Inoltre potrò mettere sul campo l'esperienza che ho acquisito nel corso di questi anni avendo lavorato con i coach che si sono susseguiti e che ringrazio, perché da ognuno di loro ho preso sempre e comunque qualcosa di positivo. L'anno sportivo che ci siamo messi alle spalle è stato molto particolare e complicato con il Covid che ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola. Con tutta la situazione che il gruppo squadra ha vissuto sento di dire che abbiamo fatto il massimo, ma ormai tutto ciò è passato e sono già proiettato verso nuovi obiettivi. Corato è una piazza che merita categorie importanti e quest anno cercheremo come sempre di dare il meglio, sperando di centrare gli obiettivi prefissati, magari con il pubblico a gremire il PalaLosito".Un'autentica bandiera dunque sarà una delle colonne dell'Adriatica Industriale 21/22. In bocca al lupo, Felice!