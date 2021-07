Il Basket Corato punta ancora su Efe Idiaru

Ancora tempo di ritorni e di conferme in casa neroverde: dopo Verile, Carnicella e Stella, ecco un altra vecchia conoscenza del Basket Corato per la prossima stagione: si tratta della guardia tiratrice classe 1997 Efe Idiaru, al quarto anno con la maglia dell'Adriatica Industriale.Nonostante l'ultima stagione non sia stata entusiasmante per i colori neroverdi, Efe è stato un vero e proprio trascinatore, sfornando prestazioni importanti ogni volta che ha messo piede sul parquet, risultando decisivo in più di una circostanza, quasi fuori categoria per la C Gold. La conferma dunque è arrivata quasi in maniera automatica, per quello che ormai è uno dei simboli del basket coratino, per continuità e spettacolarità.Il nostro numero 00 non ha bisogno di molte presentazioni: difensore clamoroso, in grado di vincere molti mismatch favorevoli grazie ad un atletismo fuori dall'ordinario, velocità da centometrista e, soprattutto da qualche tempo a questa parte, capace di segnare con discreta continuità, con ancora margini di miglioramento.