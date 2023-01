Basket Nuova Matteotti Corato: prove da big in questo 2023

Il campionato di C Gold Pugliese è da sempre uno dei più competitivi d'Italia e ogni anno offre uno spettacolo degno di categorie superiori, con squadre attrezzate per il salto di categoria e palazzetti gremiti per infuocati derby all'ultimo canestro.Da qualche anno, in questa realtà competitiva e complicatissima, si sta facendo largo, anno dopo anno, match dopo match la Nuova Matteotti Corato. Nata come settore giovanile (ad oggi i bianco blu sono tra le realtà del sud Italia più credibili in fatto di campionati "under"), la realtà Matteotti , dopo alcuni campionati "minors", approda in C Gold per la prima volta nella sua storia nel 2020. L'impatto con il massimo campionato regionale non è dei migliori, ma già l'anno successivo ladimostra di voler essere qualcosa in più di una semplice "sparring partner".L'anno della consacrazione, corrispondente alla stagione sportiva 21/22, vede la Matteotti disputare un grande campionato: 24 punti e sesto posto, a sole quattro lunghezze dal gradino più basso del podio. Questo grazie ad un 2022 da favola, con un record positivo di 9-3, che sono valsi i play-off. Ai quarti gli uomini di Patella costringono a gara tre la forte Bari (vittoriosa 89-79 nella bella) ed escono tra gli applausi di tifosi ed addetti ai lavori, con la voglia di alzare ancor di più l'asticella.Se il primo anno è stato di rodaggio e il secondo di conferme, questo in corso potrebbe essere l'anno della consacrazione, grazie anche alla nuova formula che prevede tre promozioni (una diretta), con la zona playoff estesa dal secondo al nono posto. L'aggiunta di una categoria tra B e C (B2 interregionale) potrebbe essere davvero la chance giusta per la squadra coratina di approdare per la prima volta in un campionato nazionale.Al giro di boa del torneo la NMC, grazie ad un gran colpo di coda sul finire del 2022 (vittorie in trasferta ad Altamura e soprattutto a Monteroni seconda in classifica), è tornata di prepotenza nel "gruppone" play-off che vede ben sei squadre in quattro punti. Il + 8 sul decimo posto vale già mezzo ticket per la post season, e se Lucera può sembrare troppo distante, il gap dalle altre sembra ampiamente colmabile, anche per quanto visto negli scontri diretti nel girone d'andata.L'inizio del 2023 per Paulauskas e compagni non sarà dei più semplici (arriva la corazzata Lucera), ma il fattore PalaLosito sinora è stato determinante (record di 4-1), grazie anche ad un pubblico sempre più numeroso e0 i biancoblu tenteranno il colpaccio per iniziare col botto quest'anno.Coachè fiducioso: «Abbiamo appena chiuso un buon 2022, gettando le basi su prima squadra e U-19. Dopo un periodo di appannamento dovuto a piccoli acciacchi fisici e l'avvicendamento sul parquet tra Formica e Giovara, abbiamo ritrovato il bandolo della matassa contro Monteroni. Lì, nonostante avessimo subito il pareggio sulla sirena, abbiamo disputato un supplementare da urlo e abbiamo portato a casa una vittoria di platino. – Sul fronte 2023 aggiunge: L'obiettivo per l'anno appena iniziato è quello di classificarci in zona play-off il più in alto possibile, per poi sfidare tutti con rispetto ma senza timori reverenziali. Per quanto concerne l'U19 dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, di squadra ed individuale, che ci ha portato a vincere in casa con Francavilla, tra i top club pugliesi. Dobbiamo cercare inoltre di colmare quel gap che ancora ci divide dalle compagini campane come Napoli e Salerno, al momento ancora un gradino sopra rispetto a noi. Grazie allo staff stiamo facendo passi da gigante, i nostri ragazzi crescono partita dopo partita e questo resta l'obiettivo primario della società ».A prescindere dai risultati che la NMC riuscirà a centrare al termine della stagione, per i bianco blu e tutti i loro tifosi sarà un anno ricco di emozioni, per cercare di rendere questo 2023 indimenticabile. E noi sportivi, noi coratini ce lo auguriamo con tutto il cuore, con la speranza di vedere presto, per la prima volta nella storia, due squadre della nostra città a battagliare in un campionato nazionale.