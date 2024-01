Brindisi, splendido debutto per le ginnaste della Gym Progression

Sabato 27 gennaio si è svolta a Brindisi la prima prova del campionato Allieve gold A1 di ginnastica artistica, che ha visto protagoniste le giovani atlete della Gym Progression di Corato, guidate dal tecnico e presidente Aldo Strippoli.Le due rappresentanti della società coratina, Bianca Bernocco e Greta Paganelli, hanno dimostrato grande talento e determinazione, affrontando le prove con sicurezza e grinta.Greta Paganelli ha conquistato un ottimo quarto posto nella classifica generale, mentre Bianca Bernocco ha invece raggiunto il terzo gradino del podio.Cataldo Strippoli ha espresso grande soddisfazione per il successo delle sue allieve, elogiandone il loro impegno e la loro passione. «Siamo felici per questo inizio di stagione, ci auguriamo di proseguire su questa strada anche per le prossime gare. Le atlete sono in fiducia e serene, stanno lavorando benissimo».La Gym Progression si conferma così una delle realtà più promettenti della ginnastica artistica pugliese, capace di formare atlete di alto livello e di valorizzare il territorio.