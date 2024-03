Gym Progression: Successo al Campionato di Serie D LC3 Avanzato

Terzo posto per la squadra coratina alle gare di Brindisi

La squadra della Gym Progression, guidata da Aldo Strippoli, ha raggiunto un altro traguardo importante nel campionato di squadra Serie D LC3 avanzato, conquistando il terzo gradino del podio.La competizione, che si è svolta il 10 marzo 2024 a Brindisi, ha visto la Gym Progression distinguersi per la determinazione e l'impegno dei suoi atleti. La squadra, composta da Sarah Strippoli, Giulia Di Frenza e Natalia Testino, ha dimostrato ancora una volta che l'unione fa la forza, portando a casa un risultato di cui essere orgogliosi.«Anche questa volta non siamo tornati a casa a mani vuote» ha dichiarato coach Strippoli. «Saliamo sul podio soddisfatti e con la convinzione che si può sempre dare di più».Questo spirito di squadra e questa sete di miglioramento continuo sono la chiave del successo della Gym Progression, che si conferma ancora una volta tra le realtà più promettenti del panorama ginnico regionale.Con questa nuova affermazione, lasi prepara già per le prossime sfide, con l'obiettivo di superare i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi.