Strippoli e Testino, due podi per la ginnastica artistica pugliese

Dopo un periodo di stop per infortunio, torna a calcare i campi gara la Coratina e veterana della ginnastica artistica Strippoli Sarah e come sempre non delude le aspettative. La ginnasta della Gym Progression ha conquistato un importante terzo posto nella gara che si è tenuta domenica scorsa nel campionato individuale LC avanzato in quel di Brindisi, totalizzando un ottimo 69.075. Un risultato di grande valore, penalizzato dalla prova alle parallele, sotto i 16.000.Ottimo anche il piazzamento di Testino Natalia, alla sua prima esperienza in questo livello. La coratina, anch'essa tesserata per la Ginnastica Corato, si è laureata vicecampionessa LC3 avanzato, con una gara impeccabile e sorprendente, chiudendo con il punteggio di 51.525.Le due atlete coratine hanno rappresentato al meglio la ginnastica artistica coratina, che vede crescere il suo livello e la sua competitività. Hanno portato in alto il nome della loro città e della loro società, che le ha seguite e sostenute in ogni momento. Un grande orgoglio per la ginnastica della nostra città, che può contare su due atlete di talento e di carattere, che sognano di arrivare sempre più in alto.