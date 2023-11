Ciclocross, domani a Corato l'importantissima III Tappa del Mediterraneo Cross

Giovedì sera, nella cornice della Sala Verde del Palazzo di Città, si è tenuta la presentazione della Tappa CX Mediterraneo Cross Nazionale, che si terrà Domenica 12 Novembre all'interno del campo scuola permanente denominato Divertilandia (o parco naturale Berardi dal nome dell'omonima famiglia proprietaria del terreno) che si trova tra il complesso alberghiero Nicotel in via Gravina e la parrocchia Sacro Cuore in via Belvedere.La gara, che dà punti ranking a livello nazionale, è organizzata dal pluricampione Maurizio Carrer, che dopo la grande carriera in sella, ora è alla guida di una squadra di giovanissime promesse denominate Team Fusion Bike.Nel corso della conferenza moderata dal nostro redattore Stefano Procacci, erano presenti oltre a Carrer e alla sua squadra, anche l'Assessore allo Sport Beniamino Marcone, Gaetano Nesta, Presidente Provinciale Bari Bat FCI Puglia, Mimmo Del Vecchio, Struttura Tecnica Ciclocross FCI Puglia e Gianni Berardi, proprietario del terreno in cui si svolgerà la gara.Sono previste ben cinque batterie di partenza: G6 uomini e donne alle 10:00 (durata 20 minuti); allieve donne, esordienti uomini e donne alle 10:30 (30 minuti); allievi alle 11:15 con partenza separata tra i ragazzi di primo anno e di secondo anno (30 minuti); juniores, donne tutte, master di seconda fascia over 45 e di terza over 54 alle 12:00 (40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 13:00 (60 minuti). Alle 9:30 invece vi sarà una dimostrativa delle categorie G4 e G5.«Questa gara si svolgerà su uno dei terreni più importanti del sud Italia - dice Carrer - motivo d'orgoglio per il nostro movimento in estrema crescita. Devo ringraziare tutti gli sponsor che credono in noi, Gianni Berardi per la disponibilità, l'amministrazione per averci permesso di organizzare questa gara. Alla competizione prenderanno parte atleti da Puglia, Campania, Basilicata, Lazio e Abruzzo, che ha dunque rilevanza nazionale. Sono molto felice dei successi della mia squadra, ma soprattutto della loro mentalità, della loro voglia di sacrificarsi e del loro approccio "giocoso" a questa faticosa attività».Note per la viabilità: domattina fino al termine delle gare, il tratto che va dal Campo Sportivo al Nicotel Wellness sarà chiuso al traffico.