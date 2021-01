Maurizio Carrer ancora campione italiano di ciclocross

Silvelle di Trebaseleghe 2017, Capannelle 2018, Schio 2020, Lecce 2021. Quarto titolo italiano negli ultimi cinque anni - al quale si aggiunge il secondo posto conquistato nel 2019 a Milano - per il coratinoVenerdì 8 gennaio, sul tracciato allestito nel parco Belloluogo del capoluogo salentino, il portacolori del Team Eurobike ha tagliato per primo il traguardo fra i concorrenti della categoria M5, concludendo i cinque giri previsti in 40"10. Sul podio anche Stefano Nicoletti (a 31") e Remo Bardelli (a 43"). Una nuova, enorme soddisfazione per Carrer, che malgrado sia da tempo proiettato più sulle responsabilità tecniche, non disdegna tenersi in forma salendo sempre in bici. Gli eccellenti risultati ottenuti lo dimostrano.«Mi dedico a questa disciplina da 15 anni ed è bello essere sempre qui a giocarsela coi migliori della categoria» ha commentato il campione italiano M5.Un altro titolo italiano per lo sport di Corato: domenica (start alle 9) toccherà a, figli di Maurizio, cercare di stupire nella corsa riservata agli Juniores.