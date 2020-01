Maurizio Carrer è campione italiano di ciclocross

Non ha mai abbandonato del tutto la voglia di competere e i risultati gli continuano a dar ragione. Maurizio Carrer, anima e cuore del Team Eurobike, ha regalato allo sport coratino il titolo italiano di ciclocross nella categoria M5, vincendo la combattutissima gara sul tracciato di Schio, in Veneto, che sabato e domenica sarà la cornice - fra le altre - delle corse tricolori in cui i suoi figli Vittorio e Ivan proveranno a farsi largo nelle categorie giovanili.ha chiuso i quattro giri del percorso tagliando il traguardo a braccia alzate davanti a Gianni Panzarini del Race Mountain Folcarelli Team (a 11") e a Sergio Giuseppin del Delizia Bike Time Casarsa (a 57"). Per l'esperto e apprezzatissimo tecnico è l'ennesimo titolo di una lunga carriera da ciclista, condotta con ostinazione malgrado gli impegni e il lavoro certosino condotto sui giovani. Grande gioia per tutto il Team Eurobike e per i "fratelli" della Ludobike Bisceglie, che hanno sostenuto Carrer ed esultato al suo arrivo. Il lungo fine settimana dei campionati italiani di ciclocross si è aperto con una vittoria di buon auspicio.