Ciclocross, il ciclista di Corato Oscar Carrer campione d'Italia Esordienti

Corato sul tetto d'Italia! Nei campionati italiani di ciclocross, svoltisi a Castelletto di Serravalle (Bologna), Oscar Carrer, coratino in forza alla Fusion Bike di Maurizio Carrer, ha conquistato il tricolore nella categoria Esordienti Primo Anno.Dopo una gara in solitaria, che lasciava presagire ad una vittoria in scioltezza, il ciclista coratino ha subito il ritorno del lombardo Luca Ferro, dando vita ad uno splendido finale in volata. Carrer però ha stretto i denti e portato a casa il titolo. Terzo posto per Pietro Foffano.La gara si è svolta in condizioni meteo terrificanti (freddo e nebbia), in cui ha tenuto il suo passo senza mai strafare e gestendo il finale con esperienza, nonostante la giovane età.Il Tricolore è il coronamento di un'ottima stagione di Carrer, che ha fatto bene sia nel Giro d'Italia che nelle tappe del Mediterraneo cross.