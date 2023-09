Coppa Italia d'Eccellenza: Bisceglie-Corato vale il secondo turno della competizione

Domani 21 Settembre alle ore 15:30, il Corato Calcio affronterà il Bisceglie al "Ventura" nel primo turno di ritorno della Coppa Italia d'Eccellenza. Si riparte dal 2-0 per i neroverdi, maturato quasi tre settimane fa al "Coppi", grazie ai gol, uno per tempo, di Dispoto e Pellegrini.Nonostante il doppio vantaggio maturato nei primi 90', non sarà semplice per la squadra di mister Maurelli conquistare il passaggio del turno, in quanto i nerazzurro stellati, in questi venti giorni hanno fatto la rivoluzione: in panchina si è passati da Passiatore a Di Meo, in campo poi la squadra della città dei tre santi, si è assicurata tre pezzi fuori categoria come Pignataro, Mingiano e Monaco, con il primo già autore di una doppietta nella prima vittoria stagionale del Bisceglie contro la Real Siti.I neroverdi d'altro canto, nonostante il solo punto in due partite conquistato, hanno confermato anche contro il Foggia Incedit uno spirito battagliero, con un gruppo pronto a sacrificarsi per la maglia e per la causa. Il pari contro i "canarini", è stato frutto di episodi avversi e, analizzando i sei gol subiti nei primi 180' di campionato, solo in quello di Joof, quello del 2-2 del Foggia, la retroguardia neroverde è esente da colpe. Se la difesa ha bisogno ancora di rodaggio, la fase offensiva, nonostante le innumerevoli defezioni (saranno ancora out contro il Bisceglie lo squalificato Cianci, Lorusso e Pellegrini), trova sempre il modo di far male agli avversari, anche con i bomber per caso come Loseto (oggi 38 anni per lui), autore di una doppietta domenica.Bisceglie-Corato poi è anche la sfida degli ex: Pignataro, Addario e Konè da una parte, Fanelli, Loiodice, Lorusso e Zinfollino dall'altra, a rendere ancor più ricco di contenuti un match già di per se entusiasmante.Questione regolamento: in Coppa Italia d'Eccellenza vige ancora dei gol in trasferta che "valgono doppio": dunque, una sola rete segnata dai neroverdi varrebbe oro nell'economia del doppio confronto. In caso di 2-0 per i nerazzurri, si andrà direttamente ai calci di rigore, evenienza accaduta un anno fa, allorquando il Corato rimontò il 2-0 dell'andata ma si arrese dagli undici metri.Il match sarà affidato a Stefano Pezzolla di Bari coadiuvato da Michele Spalierno (Bari) e Domenico Nasca (Barletta).