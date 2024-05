Il "Tannoia" sul podio del torneo di calcio studentesco

Si è conclusa nei giorni scorsi presso l'aeroporto militare di Bari-Palese, la seconda edizione del torneo di calcio studentesco a 11 organizzato dal 3° Reparto Genio dell'Aeronautica Militare. Un'intensa settimana di sfide sportive all'insegna del fair play e della solidarietà, che ha visto 10 squadre provenienti da altrettanti istituti scolastici di Bari e provincia contendersi il titolo.La manifestazione sportiva è stata ideata e promossa dal Colonnello Antonio Giura, Comandante del 3° Reparto Genio A.M.Gli istituti superiori di Bari che hanno partecipato all'evento sportivo sono: Liceo Classico Statale "Socrate", Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Marconi – M. Hack", Istituto Tecnico Tecnologico "Euclide – Caracciolo" e Istituto Istruzione Superiore Statale "D. Romanazzi". Mentre tra gli istituti superiori della Provincia di Bari, ci sono: Liceo Scientifico e Artistico "Galileo Galilei" e Istituto Tecnico Economico "V. Giordano" di Bitonto, Istituto Istruzione Superiore Statale "T. Fiore" di Modugno, Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Salvemini" di Molfetta, Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Bitetto e l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Padre A. M. Tannoia" di Corato.Le squadre partecipanti si sono sfidate in una appassionante torneo con gironi a fase eliminatoria, dando vita a spunti di bel gioco.La finale ha visto trionfare l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore " G. Marconi" di Bari, che ha battuto l'Istituto " Romanazzi" di Bari ai calci di rigore. Mentre per il "nostro" Istituto Tecnologico "P.A.M. Tannoia" che ha vinto la prima edizione 2023, del centenario dell'Aereonautica Militare, si aggiudica un meritato 3° posto ad un passo dalla finale persa ai rigori contro il Marconi.Grande soddisfazione per il podio raggiunto del prof Massimo Scaringella coach della. squadra che "ringrazia" dell'invito i vertici del comando del 3° Reparto Genio dell'A.M. Bari-Palese, Colonnello Antonio Giura, la Dirigente Scolastica Nunzia Tarantini per aver aderito, il consigliere comunale Michele Lotito e il Dott. Martella.